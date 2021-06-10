iQOO Z3 5G akıllı telefon piyasaya sürüldü

iQOO Z3 5G’nin öne çıkan bazı özellikleri arasında 120Hz ekran, Snapdragon 768G, 64 megapiksel üçlü kamera ve 55W hızlı şarj yer alıyor. iQOO Z3 5G, 163,95 x 75,30 x 8,5 mm ölçülerinde ve 185,5 gram ağırlığında. Cihaz, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 20:9 en boy oranı, FHD+ çözünürlük, HDR10, DCI-P3 renk gamı ve damla çentik ile gelen 6,58 inç IPS LCD panele sahip. Cihazın sağ kenarında yer alan güç düğmesi, parmak izi sensörü ile entegre edilmiş durumda. Güvenlik için ayrıca yüz kilidi ile açma desteği de mevcut.

IQOO Z3 5G NELER SUNUYOR?

iQOO Z3 5G, geçen yıl birçok üst orta sınıf 5G telefona güç veren Snapdragon 765G’nin bir üst versiyonu olan Snapdragon 768G tarafından destekleniyor. Telefon 8 GB RAM ile geliyor. Hindistan’da 128 GB ve 256 GB gibi UFS 2.2 depolama seçenekleri var.

Bir microSD kart eklemek için paylaşılan bir SIM yuvası da mevcut. Z3 5G, 4.400 mAh pil barındırıyor ve iQOO 7 Legend 5G ve iQOO 7 5G modellerinde olduğu gibi 55W hızlı şarj ile geliyor. Şirket, telefonun sadece 19 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye kadar şarj olabileceğini iddia ediyor. Cihaz çekirdek sıcaklığını etkili bir şekilde 10 santigrat derece azaltabilen 5 katmanlı bir sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor.