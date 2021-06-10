iQOO Z3 5G akıllı telefon piyasaya sürüldü

iQOO Z3 5G’nin öne çıkan bazı özellikleri arasında 120Hz ekran, Snapdragon 768G, 64 megapiksel üçlü kamera ve 55W hızlı şarj yer alıyor. iQOO Z3 5G, 163,95 x 75,30 x 8,5 mm ölçülerinde ve 185,5 gram ağırlığında. Cihaz, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 20:9 en boy oranı, FHD+ çözünürlük, HDR10, DCI-P3 renk gamı ve damla çentik ile gelen 6,58 inç IPS LCD panele sahip. Cihazın sağ kenarında yer alan güç düğmesi, parmak izi sensörü ile entegre edilmiş durumda. Güvenlik için ayrıca yüz kilidi ile açma desteği de mevcut.
iQOO Z3 5G, geçen yıl birçok üst orta sınıf 5G telefona güç veren Snapdragon 765G’nin bir üst versiyonu olan Snapdragon 768G tarafından destekleniyor. Telefon 8 GB RAM ile geliyor. Hindistan’da 128 GB ve 256 GB gibi UFS 2.2 depolama seçenekleri var.
Bir microSD kart eklemek için paylaşılan bir SIM yuvası da mevcut. Z3 5G, 4.400 mAh pil barındırıyor ve iQOO 7 Legend 5G ve iQOO 7 5G modellerinde olduğu gibi 55W hızlı şarj ile geliyor. Şirket, telefonun sadece 19 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye kadar şarj olabileceğini iddia ediyor. Cihaz çekirdek sıcaklığını etkili bir şekilde 10 santigrat derece azaltabilen 5 katmanlı bir sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor.
iQOO Z3 5G, özçekim yapabilmek için 16 megapiksel kameraya sahip. Arka kamera sisteminde EFB otofokus destekli 64 megapiksel birincil kamera, 120 derecelik 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Arka kameralar, gece sahne modu, hızlandırılmış, ağır çekim video çekimi ve 60 fps’ye kadar 4K kayıt gibi fotoğrafçılık özelliklerini destekliyor. iQOO Z3 5G’de bulunan diğer özellikler arasında FunTouch OS 11 UI tabanlı Android 11 OS, 5G destekli çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. İşte iQOO Z3 5G’nin farklı çeşitlerinin fiyatları:
6 GB RAM + 128 GB depolama – yaklaşık 275 dolar
8 GB RAM + 128 GB depolama – yaklaşık 288 dolar
8 GB RAM + 256 GB depolama – yaklaşık 316 dolar
Renk çeşitleri: Ace Black ve Cyber Blue
iQOO Z3 5G, 16 Haziran’dan itibaren iQOO Hindistan’ın çevrimiçi mağazası ve Flipkart üzerinden satın alınabilecek.
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