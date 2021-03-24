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iQOO Z3 Snapdragon 768G ile geliyor

24.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mart’ta gelecek olan iQOO Z3, Snapdragon 765G yonga seti ile geçen hafta sonu Geekbench’te göründü. Ondan daha önce ise Snapdragon 765, Snapdragon 765G tarafından paylaşılan SM7250 kod adıyla Google Play Console’da görülmüştü.

iQOO Z3 Snapdragon 768G ile geliyor

Vivo'nun alt markası iQOO, Z3’ün UFS 2.2 depolama ile geleceğini açıkladı. Ayrıca iQOO, Z3’ün yerleşik 8GB RAM’e sahip olacağını doğruladı. Çinceden yapılan çevirilere göre akıllı telefon 3GB Sanal RAM (VRAM) ile gelecek. iQOO, Z3’ün teknik özellik sayfasının geri kalanını henüz ayrıntılandırmadı.

Ancak Geekbench ve Google Play Console sayesinde, akıllı telefonun Android 11’i çalıştıracağını zaten biliyoruz. Listeler sayesinde cihazın ayrıca bir FullHD+ ekran ve 6GB RAM seçeneği ile geleceği de ortaya çıktı.

iQOO Z3'ÜN BAZI ÖZELLİKLERİ GÖRÜNDÜ

Dahası, Z3, Çin’in 55W şarjlı 3C sertifikası tarafından da onaylandı. Çinli perakendeci JD.com’un web sitesinde, akıllı telefonun bir delikli ekrana sahip olacağı ve ön tarafta bir selfie ünitesini içereceği ortaya çıktı.

Cihaz ayrıca üç tane olmak üzere toplam dört kameraya sahip olacak. Listeler ve sızan haberlerle cihaz hakkında bayağı bilgi edinmiş olduk. Ancak fiyat kısmında henüz bir fikrimiz yok. Resmi açıklamaya sadece iki gün kaldığından, Z3’ün özellikleri, fiyatları ve kullanılabilirliği hakkında her şeyi bilmek için fazla beklememiz gerekmeyecek.

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