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Irak 2030'a kadar dünyanın 4. petrol üreticisi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Irak 2030'a kadar dünyanın 4. petrol üreticisi olacak

PARİS (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Irak'ın 2030'a kadar dünyanın en büyük 4'üncü petrol üreticisi olacağını bildirdi.

IEA'nın yayımladığı "Irak'ın enerji sektörü: daha iyi bir gelecek için bir yol haritası" raporunda, Irak'ın mevcut elektrik ihtiyacını acil eylem planıyla karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Irak'ın son 20-30 yılda petrol üretimini neredeyse ikiye katladığına işaret edilen raporda, ülkenin petrol üretiminin 2030'a kadar günde 1,3 milyon varil artacağı ifade edildi.

Raporda, ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'dan sonra Irak'ın 2030'a kadar dünyanın 4'üncü büyük petrol üreticisi olacağına dikkat çekildi.

Raporda, IEA Başkanı Dr. Fatih Birol'un "Irak, son derece zor şartlarda, petrol endüstrisini geliştirmek için kayda değer bir çalışma yaptı. Irak'ın kendi ekonomisini ve ihracatını geliştirmek için güneş ve gaz kaynaklarını kullanması, daha sürdürülebilir, güvenilir ve uygun bir enerji geleceği oluşturmaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Bu arada Birol'un, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelerek raporla ilgili bilgi verdiği aktarıldı.

Birol'un, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile yaptığı görüşmede ülkede elektrik sektörünün nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığı kaydedildi.

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ırak petrol Uluslararası Enerji Ajansı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

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