Irak, 22 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı için hazırlanıyor

Irak hükümeti 22 yıl aradan sonra gelecek yıl ülke genelinde nüfus sayımı yapılacağını duyurdu.

Irak Planlama Bakanı Sabah Dileymi yaptığı açıklamada, 2020 yılının ekim ayında yapılması planlanan ülke genelindeki nüfus sayımı için hazırlıkların başladığını söyledi. Dileymi, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek, ekonomik ve sosyal kalkınma için gereken verilerin sağlanması amacıyla sayımın önemli bir adım niteliği taşıdığını açıkladı. Bakanlığın söz konusu sayınım zamanında yapılması için olağanüstü bir çaba göstereceğini belirten Dileymi, sayımın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni de (IKBY) kapsayacağını ifade etti.

Irak’ta en son 1997 yılında Saddam Hüseyin rejimi döneminde nüfus sayımı yapılmış, IKBY’nin dahil edilemediği sayımda Irak nüfusunun 19 milyon olduğu açıklanmıştı. IKBY’nin nüfusu 3 milyon olarak tahmin edilmişti. Irak’ın nüfusunun şuanda 38 milyon olduğu tahmin ediliyor.

