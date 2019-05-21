HABER

Irak, 22 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı için hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

Irak hükümeti 22 yıl aradan sonra gelecek yıl ülke genelinde nüfus sayımı yapılacağını duyurdu.Irak Planlama Bakanı Sabah Dileymi yaptığı açıklamada, 2020 yılının ekim ayında yapılması planlanan ülke genelindeki nüfus sayımı için hazırlıkların başladığını söyledi.

Irak hükümeti 22 yıl aradan sonra gelecek yıl ülke genelinde nüfus sayımı yapılacağını duyurdu.
Irak Planlama Bakanı Sabah Dileymi yaptığı açıklamada, 2020 yılının ekim ayında yapılması planlanan ülke genelindeki nüfus sayımı için hazırlıkların başladığını söyledi. Dileymi, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek, ekonomik ve sosyal kalkınma için gereken verilerin sağlanması amacıyla sayımın önemli bir adım niteliği taşıdığını açıkladı. Bakanlığın söz konusu sayınım zamanında yapılması için olağanüstü bir çaba göstereceğini belirten Dileymi, sayımın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni de (IKBY) kapsayacağını ifade etti.
Irak’ta en son 1997 yılında Saddam Hüseyin rejimi döneminde nüfus sayımı yapılmış, IKBY’nin dahil edilemediği sayımda Irak nüfusunun 19 milyon olduğu açıklanmıştı. IKBY’nin nüfusu 3 milyon olarak tahmin edilmişti. Irak’ın nüfusunun şuanda 38 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacakPakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak
Tamire getirilen telefonun bataryası patladıTamire getirilen telefonun bataryası patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

10 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

10 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.