HABER

Irak 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Irak yönetimi, 1980-1988 yılları arasında İran ile yapılan savaşta ölen 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti.Irak Sınır Kapıları Kurumu, yaklaşık 40 yıl önce yaşanan Irak-İran savaşında hayatını kaybeden 44 İranlı askerin kemiklerinin iade edildiğini açıkladı.

Irak yönetimi, 1980-1988 yılları arasında İran ile yapılan savaşta ölen 44 askerin kemiklerini İran’a teslim etti.
Irak Sınır Kapıları Kurumu, yaklaşık 40 yıl önce yaşanan Irak-İran savaşında hayatını kaybeden 44 İranlı askerin kemiklerinin iade edildiğini açıkladı. Askerlerin kemikleri, Şelamca Sınır Kapısı’ndan İran tarafına törenle teslim edildi. Törene, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yetkililer de katıldı. Toplam 44 cesedin 21’inin kimliğinin tespit edildiğini kaydeden yetkililer, cesetlerin Irak’ın Basra ile Misan illerinde yapılan ortak çalışma sonucu bulunduğunu söyledi.
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 1980-1988 yılları arasında süren İran- Irak savaşı, yaklaşık bir milyon kişinin hayatına, 150 milyar dolar maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştı.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibiVan kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin rakibi
Erken başvuru, burs imkanını arttırıyorErken başvuru, burs imkanını arttırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

Adnan Oktar soruşturması tamamlandı! İşte iddianame

'Adnan Oktar' örgütüyle ilgili flaş gelişme!

HSK, 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.