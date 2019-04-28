Irak, ABD Büyükelçiliğinden Hamaney'e ilişkin paylaşımını silmesini istedi

BAĞDAT (AA) - Irak, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden, sosyal medya hesabından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin yapılan paylaşımın silinmesini ve bunun bir daha tekrarlanmamasını istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı Facebook'ta geçen cuma günü yayımlanan Hamaney'in mal varlığına ilişkin iddialarına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımların uluslararası yasalar ve diplomasi prensiplerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkedeki bir diplomatik misyonun yaptığı paylaşımlarla Irak'a komşu olan ülkeyi, onun siyasi ve dini sembolünü hedef alması, Irak'ın anayasası, dış siyaseti ve özellikle iyi komşuluk prensiplerine aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Irak siyasetinin bağlı olduğu temel prensiplere değinilen açıklamada, ülke topraklarının dost veya komşu ülkelere zarar vermek için üs olarak kullanılamayacağı, söz konusu ülkelere herhangi bir şekilde medya, ekonomi, askeri ve güvenlik meseleleri üzerinden saldırılamayacağı vurgulandı.