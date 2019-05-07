Irak, ABD ve Çin ile 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacak

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin enerji şirketi "ExxonMobil" ve Çin'in dev petrol şirketi "PetroChina" ile 53 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırlandıklarını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve Çin şirketleriyle imzalanacak mega proje anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Irak'ın yakında ExxonMobil ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacağını belirten Abdulmehdi, "(Irak) Petrol Bakanlığı, ExxonMobil ve PetroChina, şu anda petrol fiyatlarının düşmesi ve yükselmesi halinde kârın nasıl bölüşüleceği konusunda odaklanmış durumdalar." dedi.

Irak Başbakanı, anlaşmanın 30 yıllık olacağını ve bu süre zarfında 400 milyar doların üzerinde kazanç elde etmeyi planladıklarını aktardı.

Abdulmehdi, mega petrol anlaşmasında Irak'ın güneyindeki iki petrol yatağı Nahr bin Umar ve Artavi'nin geliştirilmesiyle yataklardaki petrol üretim kapasitesinin günlük 125 bin varilden 500 bine çıkarılmasının da yer aldığını söyledi.