HABER
  4. Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi

Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD'den, ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat'a bir heyet göndermesini istedi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtildi.

Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD'den, ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat'a bir heyet göndermesini istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtildi.

Irak'taki üslerde yaklaşık 5200 Amerikan askeri var.

Amerikan askerlerinin çoğu, IŞİD'in ülkede yeniden canlanmasını önlemeye çalışan Irak birliklerine yardımcı oluyor.

Askerlerin büyük bölümü IŞİD karşıtı koalisyon bünyesinde görev yapıyor ve 2014 yılında Irak hükümetinin daveti üzerine ülkeye gitmişti.

Irak Meclisi Pazar günü ülkedeki tüm yabancı askerlerin geri çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Meclis, Amerikan askerlerinin Irak'ta görev yapmalarına hiçbir zaman onay vermemişti.

Irak'ta milletvekillerinin büyük çoğunluğu, ABD'nin geçen hafta başkent Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haşdi Şabi'nin önde gelen komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürmesine tepki göstermişti.

PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Ünlü futbolcudan acı haber: Köpekbalıkları parçaladıÜnlü futbolcudan acı haber: Köpekbalıkları parçaladı
Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktıPatlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü futbolcudan acı haber: Köpekbalıkları parçaladı

Ünlü futbolcudan acı haber: Köpekbalıkları parçaladı

Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

Çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin

Çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin

Son Dakika: Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Savaşın eşiğine gelmişlerdi! Doğum gününü kutladı!

Savaşın eşiğine gelmişlerdi! Doğum gününü kutladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.