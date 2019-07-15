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Irak, aileleri DEAŞ üyesi 33 çocuğu Rusya’ya iade etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı, aileleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 33 çocuğun Rusya’ya iade edildiğini açıkladı.Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Bağdat Büyükelçiliği koordinasyonuyla aileleri DEAŞ’a katılan 33 çocuğun 5 gün önce Rusya’ya iade edildiği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, aileleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 33 çocuğun Rusya’ya iade edildiğini açıkladı.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Bağdat Büyükelçiliği koordinasyonuyla aileleri DEAŞ’a katılan 33 çocuğun 5 gün önce Rusya’ya iade edildiği belirtildi. Açıklamada, ülkede kalan diğer çocukların ise Adalet Bakanlığı ve güvenlik yetkilileriyle koordinasyon içerisinde ülkelerine iade etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Vatandaşları terör örgütü DEAŞ’a katılan ülkeleri vatandaşlarının iadesi için daha fazla çaba harcamaya davet eden Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, mahkumiyet sürelerini tamamlayan kadın ve çocuklarının ülkelerine teslim edilmesi için diplomatik kanalların çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Irak Dışişleri Bakanlığı daha önce, aileleri DEAŞ’a katılan çocukları Rusya, Tacikistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa, Gürcistan, Belarus, Finlandiya, Ukrayna ve Türkiye’ye iade etmişti.

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