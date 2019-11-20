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Irak askeri istihbarat şefi el Ellak: Türkiye'ye kaçan IŞİD yöneticileri yeni saldırı hazırlığında

20.11.2019 06:18 | Son Güncelleme

Irak ordusu askeri istihbarat şefi Saad el Ellak, CNN'e verdiği mülakatta, Türkiye'ye kaçan üst düzey IŞİD yetkililerinin 'yeni hücreler oluşturduklarını' ve 'yeni saldırı hazırlığında olduklarını' söyledi.

Irak askeri istihbarat şefi el Ellak: Türkiye'ye kaçan IŞİD yöneticileri yeni saldırı hazırlığında

Irak askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, Türkiye'ye kaçan üst düzey IŞİD üyelerinin 'yeni terör saldırıları hazırlığında olduklarını' söyledi.

CNN'e konuşan el Ellak, 'dokuz üst düzey IŞİD lideri hakkındaki dosyaları Türkiye'ye verdiklerini' belirtti ve dosyalarda, tüm dünya genelinde saldırı düzenlemek için gerekli yüklü miktarda paraya erişimi olan IŞİD yöneticilerinin de bulunduğunu' ifade etti.

El Ellak, IŞİD üyeleri arasındaki konuşmalardan elde ettikleri bilgileri de paylaştı. İstihbarat verilerine göre Suriye ve Irak'taki cezaevlerinde tutulan IŞİDlilerin "kaçırılmaları ve hapishanelere baskın düzenlenmesi planları yapılıyor."

Irak askeri istihbarat şefi, "Bu sorunun çözümü için uluslararası çaba gösterilmesi gerekiyor. Çünkü bu suçlular bu kamplardan çıkıp kendi ülkelerine dönebilir. Dolayısıyla Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzeybatısındaki ülkeler için büyük tehlike oluşturuyorlar" uyarısında bulundu.

Bazı üst düzey IŞİD yöneticilerinin 'emir' olarak anıldığını belirten el Ellak, bu kişilerin çok büyük meblağlarda nakit paraya erişimleri olduğunu ve Türkiye'de 'yeni hücreler oluşturduklarını' anlattı.

'Gizlice Türkiye topraklarına girdiler'

Iraklı yetkili, bu kişilerin IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki kamptan bu yıl başında kaçtıklarını Gaziantep'e kaçtıklarını ifade etti.

El Ellak, IŞİDli yöneticilerin Türkiye'ye geçişleriyle ilgili şunları söyledi:

"Yönetimden bazı önemli isimler kuzeye kaçtı, yani komşu ülkelere doğru, Gaziantep gibi sınır bölgelerine. Paraya sahip üst düzey yetkililer Suriye-Türkiye sınırındaki bu bölgelere gizli geçtiler. Kaçakçılara yüklü miktarda paraya ödediler, onların yardımıyla sınırı geçip gizlice Türkiye topraklarına girdiler.

"Bu kişiler şimdi Türkiye'de ve savaşçıların, teröristlerin örgüte katılımını sağlamakta kilit rol oynuyorlar."

Iraklı istihbarat yetkililerinin Türkiye'ye gönderdikleri dosyaları gördüklerini belirten CNN muhabirleri, aralarında örgütün bugüne kadarki 'en iyi bombacıları' olarak bilinen Hayr Allah Abdullah Fethi ve Hüseyin Farhan Asslebi el Cumali'nin de bulunduğunu aktardı.

Konuyla ilgili CNN'e konuşan Türk yetkililerinin 'iddiaları inceledikleri' açıklaması yaptıkları belirtildi.

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