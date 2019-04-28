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Irak, Bahreyn'den resmi özür talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 06:11 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'la ilgili açıklamaları nedeniyle özür talebinde bulundu

BAĞDAT (AA) - Irak, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yönelik açıklamalarından dolayı Manama yönetiminden resmi özür talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın saldırgan ifadeleri, Sadr'a, hatta Irak'a ve onun egemenliğine zarar vermektedir. Özellikle de Irak'ın, komşusu olan İran'ın egemenliğine boyun eğdiği yönündeki sözler, diplomatik normlara göre kabul edilemez sözlerdir." ifadesine yer verildi.

Bahreyn yönetiminden, Dışişleri Bakanı Al Halife'nin sarf ettiği sözlerden dolayı Irak'tan özür dilemesinin istendiği açıklamada, hiçbir ülkenin, Irak'ı başka ülkelere boyun eğmekle suçlayan, bağımsızlığını ve egemenliğini kısıtlayan provokatif bir tavır içine girmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ'ı çökerten Irak'ın, kendi bağımsızlık ve özgürlüğünü de savunacak güçte olduğunun belirtildiği açıklamada, herkese sınırlarını bilme çağrısı yapılarak, ülkenin içişlerine müdahale edilmesine, ulusal ve dini şahsiyetlerin hedef alınmasına müsade edilmeyeceği kaydedildi.

Sadr, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn, Yemen ve Suriye'de savaşın son bulmasını ve buralardaki iktidar sahiplerinin acilen görevlerini bırakmasını" istemişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife ise Sadr'ın bu açıklamalarına tepki göstererek, kendisini, İran'ın ülkesindeki nüfuzuna sessiz kalmakla eleştirmiş, Sadr için "aptal" ve "otoriter" ifadelerini kullanmıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Sadr'ın açıklaması üzerine, Irak'ın Bahreyn Maslahatgüzarı Nihad el-Ani'yi bakanlığa çağırmıştı.

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Bahreyn ırak

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