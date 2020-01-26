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Irak Başbakanı ABD Büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 23:38 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bu akşam ABD Bağdat Büyükelçilik binasını hedef alan füzeli saldırı sonrası yaptığı açıklamada, yabancı misyonları hedef alan saldırıları sert dille kınayarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçilik binasına yeniden saldırı düzenlendiği belirtilerek, yasa dışı bu gibi eylemlerin ülkenin egemenliğini zedelediğini vurgulandı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bu akşam ABD Bağdat Büyükelçilik binasını hedef alan füzeli saldırı sonrası yaptığı açıklamada, yabancı misyonları hedef alan saldırıları sert dille kınayarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçilik binasına yeniden saldırı düzenlendiği belirtilerek, yasa dışı bu gibi eylemlerin ülkenin egemenliğini zedelediğini vurgulandı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bu gibi olayların tekrarlanmaması ve saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede araştırma yaptığını belirterek, “Hükümetin Irak Meclisi’nin yabancı güçleri çekmek için almış olduğu kararı uygulaması için adımlar atarken bu gibi sorumsuz ve münferit saldırıların ülkenin çıkarını zarar vermesi yanı sıra Irak’ı bir savaş sahasına çevirmesine yol açacaktır” ifadelerini kullandı. Hükümetin bütün yabancı misyonları korumakla yükümlü olduğunu hatırlatan Abdülmehdi, ülkedeki bütün iyiliksever ve sorumlu güçlerinden Irak hükümetinin yanında durmasını ve bu gibi saldırıların faillerinin yakalanması için hareket geçmeye çağırdı.
Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Hücresi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarına 5 Katyuşa füzesi düştüğünü belirtirken, Bağdat polisi ise bir füzenin büyükelçilik binasına isabet ettiğini bildirmişti.

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