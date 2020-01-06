HABER
  4. Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çin'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı.

Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.

Görüşmede, ABD güçlerinin Irak'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz. ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

- "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"

Abdulmehdi, Irak ve Çin ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:

"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak."

Çin Büyükelçisi de Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Tao, Irak ile güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD'nin, söz konusu karara karşı Irak'a yaptırım uygulayabileceği belirtiliyor. Böyle bir dönemde Abdulmehdi'nin, Çin'in Bağdat Büyükelçisi ile görüşmesi ise dikkatleri çekti.

Irak ve Çin arasında Eylül 2019'da başta enerji olmak üzere sanayi, petrol ve diğer birçok alanda 8 anlaşma imzalanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadıKadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.