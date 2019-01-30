Irak Başbakanı Abdülmehdi gösterilerin yaşandığı Basra’da

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, aylardır hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı Basra’yı ziyaret etti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, aylardır hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan petrol zengini Basra kentini bu sabah ziyaret etti. Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin kentteki bazı hizmet projelerini gezdiği ve söz konusu projelerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı aktarıldı. Şattülarap ilçesindeki su projesini gezen Abdülmehdi’nin, kentteki temiz içme suyu sorununun çözülmesi için çalışmalara hız verilmesi istediği belirtildi. Kentte 2012’de tamamlanması beklenen Türk hastanesi projesini gezen Abdülmehdi, hastanenin inşaatının bugüne kadar tamamlanmamasını eleştirdi. Projeyle ilgili bazı idari uygulamaların nedeniyle gecikmesini eleştiren Abdülmehdi, hastanenin kısa zamanında tamamlanması için konuyu takip edeceğini söyledi. Irak Başbakanının daha sonra 2003’ten bu yana hiçbir yetkilinin ziyaret etmediği Hüseyin semtine gittiği ve semt sakinlerinin şikayetlerini dinlediği bildirildi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Basra Aşiretleri Meclisi, ziyareti propaganda olarak nitelendirdi. Ziyareti şov olarak nitelendiren Basra Aşiretleri Meclisi Başkanı Raid Freyci, Abdülmehdi’nin Basra’ya gelmeden Bağdat’tan kentin sorunlarını çözebileceğini belirterek, Basra’dan bir heyetin iki ay önce başkentte başbakanla bir araya geldiğini ve sorunlara çözüm üreteceği vaadinde bulunduğunu hatırlattı.

Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu hizmetlerindeki aksaklık ve yolsuzluk nedeniyle kentte düzenlenen protesto gösterilerinde 30’a yakın kişi hayatını kaybederken, 700’e yakın kişi yaralanmıştı. İnsan hakları örgütleri ise yetersiz hizmet sonucu kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiğini açıklamıştı.

