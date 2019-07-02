Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi bürolarını kapatma emri verdi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke içinde gücünü artırmaya devam eden İran destekli Haşdi Şabi’nin tüm bürolarının kapatılmasını ve Irak ordusunun emrine girmesi talimatını verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, iki haftanın ardından ABD güçlerine ev sahipliği yapan bir tesise yapılan saldırı sonucu milis güçlerin Irak ordusuyla bütünleşmesi kararını verdi. Başbakan Abdülmehdi yayınladığı kararnamede, İran destekli ve Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin tüm ofis ve büroların kapatılarak milis kuvvetlerin profesyonel ordu ile bütünleşmesi emrini verdi. Açıklamada Başbakan, Haşdi Şabi gibi grupların Başbakanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğünü hatırlattı.

Kararnamede, orduya dâhil olmak istemeyen grupların da sivilleşerek siyasi partilere dönüşebileceğine izin verildi. Kararnamede, “Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek” ifadesi kullanıldı.

Gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların, “yasa dışı” kabul edileceği ilan edildi. Başbakan Abdulmehdi, talimatlarına en geç 31 Temmuz’a kadar uyulması gerektiğinin altını çizdi.

