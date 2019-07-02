HABER

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi bürolarını kapatma emri verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke içinde gücünü artırmaya devam eden İran destekli Haşdi Şabi’nin tüm bürolarının kapatılmasını ve Irak ordusunun emrine girmesi talimatını verdi.Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, iki haftanın ardından ABD güçlerine ev sahipliği yapan bir tesise yapılan saldırı sonucu milis güçlerin Irak ordusuyla bütünleşmesi kararını verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke içinde gücünü artırmaya devam eden İran destekli Haşdi Şabi’nin tüm bürolarının kapatılmasını ve Irak ordusunun emrine girmesi talimatını verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, iki haftanın ardından ABD güçlerine ev sahipliği yapan bir tesise yapılan saldırı sonucu milis güçlerin Irak ordusuyla bütünleşmesi kararını verdi. Başbakan Abdülmehdi yayınladığı kararnamede, İran destekli ve Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin tüm ofis ve büroların kapatılarak milis kuvvetlerin profesyonel ordu ile bütünleşmesi emrini verdi. Açıklamada Başbakan, Haşdi Şabi gibi grupların Başbakanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğünü hatırlattı.

Kararnamede, orduya dâhil olmak istemeyen grupların da sivilleşerek siyasi partilere dönüşebileceğine izin verildi. Kararnamede, “Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek” ifadesi kullanıldı.

Gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların, “yasa dışı” kabul edileceği ilan edildi. Başbakan Abdulmehdi, talimatlarına en geç 31 Temmuz’a kadar uyulması gerektiğinin altını çizdi.

PARTNERAnoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!Anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!
İsrail Dışişleri Bakanı BAE’yi ziyaret ettiİsrail Dışişleri Bakanı BAE’yi ziyaret etti
Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulunduGölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

En Çok Okunan Haberler

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

CHP'li Gök'ten flaş 'parlamenter sistem' açıklaması

Ankara'da ses getirecek açıklama: Türkiye'nin en önemli gündemi

Bülent Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması

AK Parti'den sert tepki: Haydutça!

DSP'de istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.