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Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, başta ABD-İran arasındaki krizin bölgedeki tansiyonu arttırdığını belirterek bu gelişmelerin olası bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir

ABD - İran arasında tırmanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler hakkında Arap basınına açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bölgede her an, ani bir kararla savaş çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Çıkacak savaşı durdurmak zor olacak” dedi.

'İSRAİL DIŞINDA KİMSE SAVAŞ ÇIKSIN İSTEMİYOR'

Savaş ihtimalinin bölgeden uzaklaştırılması gerektiğini ve herkesin sorunu çözmek için diyalogdan yana tavır göstermesi gerektiğini söyleyen Abdülmehdi, “Birçok göstergeler İsrail dışındaki herkesin bölgede savaşın çıkmasını istemediğine işaret ediyor. Birçok ülke çözüm alanı olabilir ve bunların birisi Bağdat’tır. Körfez kriziyle ilgilenen devletler diyalogdan yana, İran ile Suudi Arabistan diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Son dönemde İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen saldırılara da değinen Abdülmehdi, “Saldırılarla ilgili yapılan soruşturmalar sonuçları saldırıların arkasında İsrail’in duruğunu gösteriyor” dedi. (AA)

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Irak Başbakanı ABD İRAN savaş

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