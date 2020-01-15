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  4. Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Irak, dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor"

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Irak, dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Katar Dışişleri Bakanı el-Sani ile bir araya gelen Irak Başbakanı Abdülmehdi, "Irak dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor" dedi.Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin başkent Bağdat’ta Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el- Sani ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Irak, dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor"

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Katar Dışişleri Bakanı el-Sani ile bir araya gelen Irak Başbakanı Abdülmehdi, "Irak dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor" dedi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin başkent Bağdat’ta Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el- Sani ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD-İran arasında devam eden krizi aşma yollarını ve bölgeyi olası bir yıkıcı savaştan koruma çabalarını ele aldıklarını belirtti. Abdulmehdi gerçekleştirilen görüşmede ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı el Sani’nin Irak’ın toprağı ve halkın bütünlüğüne destek verdiğini vurguladı.

Gerginliğin azaltılması vurgusu
Ülkesinin bölgeyi olası bir savaştan koruması için gerginliği sonlandırma konusunda gösterdiği tutumunu hatırlatan Abdulmehdi, Irak’ın egemenliğini ve güvenliğini korumanın yanı sıra topraklarının hesaplaşma sahasına dönüştürülmesine yol açacak dış müdahaleyi engelleme hakkı olduğunun da altını çizdi. Abdulmehdi, "Irak, bütün dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor" dedi.
Irak Başbakanı ayrıca terör örgütü DAEŞ’in izlerinden kurtulmak ve terörle mücadeleye odaklanmak gerektiğine dikkat çekerek bölge ülkelerin ve halklarının çıkarının korunması gerektiğini savundu.
Irak’ın bölgesel ve ulusal çevresinde ülkelerle dengeli ilişkiler kurma girişimlerinin ve mevcut krizi atlatmak için göstermiş olduğu çabayı takdirle karşıladığını belirten el-Sani ise iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan krize ilişkin fikir alışverişinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Katar, ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonda öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmek için yoğun diplomasi trafiği başlattı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el- Sani de geçtiğimiz günlerde Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.

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