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Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu.

Irak, (DHA)- Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu. Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim’den beri devam ettiği Irak’ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi istifasını duyurdu. Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şiillerin lideri Ayetullah Ali es-Sistani’nin ‘ülkenin kaosa sürüklenmemesi’ çağrısına uyarak istifasına dair resmi yazıyı Irak Meclisi’ne göndereceğini duyurdu.
Öte yandan ülkede devam eden protestolarda Nasiriye kentinde en az 3 göstericinin güvenlik güçleri tarafından vurulmasının ardından protestocular, güvenlik güçlerine ait 5 aracı ele geçirdi ve araçlardan 3’ünü ateşe verdi.

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