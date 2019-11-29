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Irak Başbakanı Abdulmehdi istifasını sundu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını sunduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi istifasını sundu

Başbakanın açıklaması öncesinde dini lider Ayetullah Ali Sistani parlamentoya çağrıda bulunarak, hükümete verilen desteğin çekilmesini talep etmişti.Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ülkedeki gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle görevinden istifa edeceğini açıkladı. 77 yaşındaki Başbakan Cuma günü yaptığı açıklamada, Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani'nin istifa çağrısına uyarak parlamentoya istifasını sunduğunu belirtti.

Abdulmehdi'nin istifa kararını açıklması öncesinde Ayetullah Ali Sistani, parlamentoya çağrıda bulunarak, hükümete verilen desteğin çekilmesini talep etmişti. Sistani Kerbela'da Cuma namazı öncesinde milletvekillerine seslenerek, "Çocuklarının kanının akmasını önlemek ve ülkenin şiddet, kaos ve yıkımını engellemek için Irak'ın çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini" istedi. Ülkede büyük saygı gören 89 yaşındaki Ayetullah Ali Sistani'nin siyasi partiler üzerinde de önemli bir etkisi bulunuyor.

Eski Başbakan Haydar İbadi ile Şii din adamı Mukteda El Sadr yanlıları hükümete desteği geri çekmeye hazır olduklarını duyurdu. İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin siyasi kanadı Fetih Koalisyonu da Sistani'nin çağrısına uyarak, "Irak'ın çıkarları için gereken değişime" destek vermeye hazır olduklarını ilan etti.

Başkent Bağdat'da Abdulmehdi'nin istifa kararının sevinçle karşılandığı bildirildi.

Şiddet tırmandı

Irak'ta Ekim ayından beri devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Çarşamba akşamı şiddet tırmanmıştı. Necef kentinde hükümete destek verdiği iddiasıyla İran Başkonsolosluk binası göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler devam etmiş ve güvenlik güçleri tarafından 16 gösterici vurularak hayatını kaybetmişti. Nasıriye kentinde ise işgal edilen iki köprünün tahliyesi sırasında yine güvenlik güçleri tarafından 28 gösterici öldürülmüştü. Bunun yanı sıra iki gösterici de Bağdat'da yaşamını yitirmişti.

Başbakan Abdulmehdi'nin "düzeninin yeniden sağlanması" için askeri komutanları görevlendirmesi de gösterilerin yatıştırılması konusunda başarı sağlamadı. Cuma günü de Nasıriye kentinde şiddetin devam ettiği ve sağlık görevlilerinden edinilen bilgilere göre en az beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede, Ekim ayında yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösterilerde 400'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 15 bin kişi de yaralanmıştı.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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