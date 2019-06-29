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Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Irak, yeniden imarı konusunda uluslararası desteği hak ediyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Irak, yeniden imarı konusunda uluslararası desteği hak ediyor." dedi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansur el-Uteybi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ülkede hukukun üstünlüğü ve halk bileşenleri arasında adaletin tesisi için çalıştıklarını belirten Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'ı yendiklerini, dolayısıyla Irak'ın, yeniden imarı konusunda uluslararası desteği hak ettiğini bildirdi.

Başbakan Abdulmehdi, ekonomi, kalkınma, yatırım, tarım ve doğal kaynaklar alanındaki reform çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Uteybi de Irak'ın güvenliği, istikrarı, birliği ve egemenliğini desteklediklerini belirterek, BM'nin Irak'taki sığınmacılar, kadın ve çocuk haklarının savunulması ve terörden zarar gören bölgelerin yeniden imarı çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Bağdat ırak

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