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Irak Başbakanı Abdülmehdi Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirilerek şöyle denildi:
"Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde; terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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