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  4. Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye karşı düşmanlığımız yok açıklaması

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye karşı düşmanlığımız yok açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye karşı düşmanlığımız yok açıklaması

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bölge ülkeleriyle iş birliğinin iyi olduğu ilişkiler kurduklarını, ABD dahil hiçbir ülkeye de düşman olmak istemediklerini belirtti.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Abdulmehdi'nin Erbil'deki temasları çerçevesinde eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldiği ifade edildi.

Abdulmehdi, en başından beri bölgedeki kutuplaşmalara ve yaptırımlara dahil olmadan, tüm bölge ülkeleriyle güçlü iş birliği temelinde iyi ilişkiler kurduklarını kaydetti.

Irak'ın egemenliği ile çıkarlarını korumayı ve iç işlerine karışılmamasını istediklerini belirten Abdulmehdi, ABD dahil hiçbir ülkeye karşı düşmanlık beslemediklerini aktardı.

Öte yandan eski IKBY Başkanı Barzani de hükümetin maruz kaldığı zorluklarla başa çıkmak için akıllı yöntemlere başvurulmasından memnuniyet duyduklarını, Irak'ın egemenliği, güvenlik, istikrar ve çıkarlarını korumaya yönelik her türlü karara destek verdiklerini bildirdi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden ve yerine biri seçilene kadar görevde kalacak olan Başbakan Abdulmehdi, başbakan seçilmesinden bu yana ilk defa geldiği Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.

- ABD ve İran gerilimine sahne olan Irak

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıklamıştı.

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

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ABD ırak

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