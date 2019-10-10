HABER

Irak Başbakanı Abdülmehdi’den göstericileri serbest bırakma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karıştı gösterilerin şiddetini azaltmasının ardından hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan eden ülkenin Başbakanı Adil Abdülmehdi, gözaltına alınan bütün göstericilerin serbest bırakılmasına karar verdi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildi.

Irak’ta hükümet karıştı gösterilerin şiddetini azaltmasının ardından hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan eden ülkenin Başbakanı Adil Abdülmehdi, gözaltına alınan bütün göstericilerin serbest bırakılmasına karar verdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili soruşturmaların başlatıldığını belirterek, olaylarda hayatını kaybeden ve yaralanan bütün siviller ile güvenlik güçleri mensupları için tazminat ödeneceğini duyurdu.
Cinayet işlemeyen ve kamu malı ile güvenliğine zarar vermeyen bütün göstericilerin derhal serbest bırakılacağını söyleyen Irak Başbakanı, “Göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmaması için sıkı talimatlar verilmesine rağmen birçok sayıda gösterici ile güvenlik güçleri mensubu hayatını kaybetti ve yaralandı” şeklinde konuştu.
Halkın meşru haklarını istemesinin normal bir şey olduğunun altını çizen Abdülmehdi, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin girişimlerinin başarısız olacağını ve kamu mallarını ateşe veren kimselerin halka mensup olmadığını söyledi.
Irak’ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazla devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 110’dan fazla kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan 'harekat' mesajı!Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan 'harekat' mesajı!
Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk mesaj!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan 'harekat' mesajı!

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Son dakika! Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.