HABER

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den "Kerkük'te istikrar" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:04 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den "Kerkük'te istikrar" vurgusu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asması sonrası yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflardan kentteki istikrarın korunmasını istedi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Irak Meclisi'nde bulunan KYB''li bazı Kerkük milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmehdi, Kerkük'teki istikrarın korunması, çeşitli unsurların bir arada yaşaması ve farklılıklara saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Abdulmehdi ayrıca şu an odaklanılması gereken konunun Kerkük'e hizmet götürmek ve Anayasa'ya uygun şekilde çalışmak olduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün Kerkük'te yaşanan bayrak krizine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Kerkük, IKBY'nin Anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

- KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

- Kerkük meselesi ve IKBY bayrağı

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı.

Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimi altında tutan IKBY, Mart 2017'de nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da bu bayrağın asılmasını talep etmişti.

Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi ise bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti.

Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla giderek tırmanmıştı.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
11 dakika arayla 2 deprem!11 dakika arayla 2 deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayrak IKBY ırak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.