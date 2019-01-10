BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asması sonrası yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflardan kentteki istikrarın korunmasını istedi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Irak Meclisi'nde bulunan KYB''li bazı Kerkük milletvekilleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmehdi, Kerkük'teki istikrarın korunması, çeşitli unsurların bir arada yaşaması ve farklılıklara saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Abdulmehdi ayrıca şu an odaklanılması gereken konunun Kerkük'e hizmet götürmek ve Anayasa'ya uygun şekilde çalışmak olduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün Kerkük'te yaşanan bayrak krizine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Kerkük, IKBY'nin Anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

- KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.