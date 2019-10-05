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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 00:36 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

Irak resmi ajansının haberine göre, Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

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Adil Abdülmehdi kaldırma talimatı sokağa çıkma yasağı

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