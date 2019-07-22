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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bölgesel ve uluslararası konuları görüştü

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

İran devlet medyasının haberine göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.

Ekim 2018'de başbakanlık koltuğuna oturan Abdulmehdi, Tahran'a ilk ziyaretini 6 Nisan'da gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmehdi ırak İRAN

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