Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi istifaya götüren süreç

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yaklaşık 2 aydır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 350'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi, şiddet olaylarının her geçen gün tırmanması ve son olarak en yüksek dini merci Ali es-Sistani'nin seçim çağrısı, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi istifaya götüren sebepler olarak öne çıktı.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana başta Bağdat olmak üzere orta ve güney vilayetlerde hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin arasında yer alan başbakanın istifasını, ilk gündeme getiren kişi mecliste 54 milletvekiliyle 1'inci sırada yer alan Sairun Koalisyonu lideri Mukteda Sadr'dı.

Sadr, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, meclisin Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen düşürülmesi çağrısında bulundu.

Sadr'ın istifa çağrısına hükümetin diğer önemli ortağı Fetih Koalisyonu lideri ve İran'a yakın Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amir'den destek gelmemesi Abdulmehdi'nin görevde kalmasını sağladı.

Hükümetin de önemli ortaklarından olan Sadr'ın istifa çağrısına Abdulmehdi ise siyasi partilerin anlaşması halinde görevini bırakmaya hazır olduğu şeklinde cevap verdi. Başbakan ayrıca, ülkedeki sorunların 2003'ten bu yana biriken sorunlar yığını olduğunu kendisinin 1 yıllık hükümetiyle ilgisi olmadığını söylemişti.