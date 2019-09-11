HABER

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ederek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyaretinin hazırlıklarını görüştü.

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Irak Başbakanı, Türkiye ile tüm alanlarda iki ülke halkının çıkarı ve istikrarının sağlanması için ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Ekonomi, Irak'ın yeniden imarı ve su konularının masaya yatırıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret de ele alındı.

Büyükelçi Yıldız da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdulmehdi ile Irak ve Türkiye ilişkilerinin gündemindeki konuları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Abdulmehdi, Cumurbaşkanımızın Irak'a bu yıl gerçekleştirecekleri ziyaretin hazırlıklarına verdiği önemi vurguladı." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındıŞehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı
ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulmehdi Fatih Yildiz ırak

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

John Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası

ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.