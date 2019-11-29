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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi İstifasını Açıkladı

29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Irak’ta en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı protestolar, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını getirdi. Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesi sonrası Irak Başbakanı istifa edeceğini açıkladı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi İstifasını Açıkladı

Irak’ta haftalardır süren ve en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı protestolar, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını getirdi. Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesi sonrası Irak Başbakanı istifa edeceğini açıkladı.

Milletvekillerinin yeni bir hükümet seçebilmesi için istifasını meclise sunacağını açıklayan Abdulmehdi, "Sistani’nin çağrısına karşılık, mümkün olduğu kadar süratle ve kolayca gerçekleşmesi için görevdeki hükümetin liderliğinden istifamın kabul edilmesi talebini meclise sunacağım" dedi.

Yazılı açıklamasında Abdulmehdi istifasını ne zaman sunacağını belirtmedi. Irak Meclisi'nin pazar günü olağanüstü toplanarak krizi ele alması bekleniyor.

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