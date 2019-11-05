Irak Başbakanı: "Alternatif olmadan hükümetin feshi mümkün değil"

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümetin feshedilmesi için gösteri düzenleyen eylemcilerin tüm taleplerinin meşru olduğunu ancak hükümetin istifası halinde sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'taki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve eylemcilerin talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde gösteriler düzenleyen eylemcilerin "hükümetin feshedilmesi" talebinin meşru olduğunu söyleyen Abdulmehdi, "Ancak hızlı ve esnek bir alternatif olmadan bunun gerçekleştirilmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hükümetin feshedilmesi halinde ülkede meydana gelecek tehlikelere değinen Abdulmehdi, şöyle devam etti:

"Hükümetin istifası ülkedeki sorunların daha da derinleşmesi ve boşluğun meydana gelmesine yol açabilir. Geçici hükümetin yetkilerinin kısıtlı olması sebebiyle bütçe onaylanamaz ve istenilen reformlar gerçekleştirilemez."