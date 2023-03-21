Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: PKK'yı terör örgütü olarak tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sudani, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sudani, merdivende Türkiye ve Irak bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararımızı teyit ettik. Komşular arasından zaman zaman anlayış farklılıkları ortaya çıkabilir. Türkiye ve Irak bunları çözme iradesini her zaman göstermiştir.

Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma yolu projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz.

Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını 1 ay süreyle artırma kararı aldık.

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