Irak Başbakanı Beyaz Saray’da Türkiye’yi Konuştu

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la biraraya geldi. Her iki lider görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kazımi, basın toplantısında Türkiye’nin askeri operasyonlarını gündeme getirdi ve Türkiye’nin saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Kazımi, “Irak anayasası, Irak topraklarının herhangi bir komşu ülkeye saldırı yapılmasında kullanılmasına izin vermiyor. Bu durumu çözüme kavuşturmak için Türkiye’yle diyaloğa giriyoruz. Türkiye’yle olan bu meselenin çözülmesini ve komşumuz Türkler’in Irak’ın içinde bulunduğu şartları anlamasını dört gözle bekliyorum. Ancak bir kez daha söyleyeyim, Irak anayasası Irak topraklarının komşu bir ülkeye saldırı düzenlenmesinde kullanılmasına izin vermiyor” dedi. Başkan Trump ise Amerika’nın, özellikle de kendisinin şahsen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi bir ilişki içinde olduğunu kaydetti ve Amerika’nın da Türkiye’yle konuşacağını söyledi. ABD Başkanı, “Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok çok iyi ilişkilerimiz var” diyerek sözlerini yineledi.

Trump, basın toplantısında Amerika'nın Irak'taki askeri varlığına da değindi. Trump, Amerika’nın Irak’ta artık çok az askeri olduğunu, bu birliklerin Irak’ta bulunmak zorunda kalmayacağı günü heyecanla beklediğini belirtti. Trump, bununla birlikte komşusu İran'ın olası bir hamlede bulunması durumunda Irak'a her zaman yardım edeceğini söyledi. Nisan ayında Irak Başbakanı olan Mustafa Kazımi, ülkede aylar boyunca süren protestolardan sonraki 10 haftalık dönem içinde göreve gelen üçüncü başbakan oldu. Trump ve El Kazımi arasındaki görüşme, Amerika-İran ilişkilerinin, Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımların yeniden uygulanması için Birleşmiş Milletler'i harekete geçireceğini açıklamasından sonra gerildiği döneme denk geldi. Enerji işbirliğinde yeni adımlar Başbakan Kazımi de Beyaz Saray’daki açıklamalarında Irak'ın Amerikan şirketlerine ve Amerikan yatırımlarına açık olduğunu söylerken Başkan Trump, Amerikan firmalarının Irak'taki petrol sektörüyle birçok bağlantısı olduğuna dikkat çekti.