Irak Başbakanı Bugün Trump'la Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ın güvenliği ve istikrar konuları üzerinde görüşmek üzere Beyaz Saray’da Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’yle biraraya geliyor. Başbakan Kazımi’nin ziyareti sırasında ele alınacak konular arasında Irak’ın ekonomisinin güçlendirilmesi de var.
Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, “Irak’ın ekonomik refahı ve ülkenin içişlerine yabancı güçlerin müdahalesinin ortadan kaldırılması konularına odaklanacağımız için, komşu ülkelerle ilişkiler de görüşmenin gündem maddeleri arasında” dedi.
Yetkili, Irak’ta terörle mücadele ve güvenlik güçlerinin eğitimi için halihazırda ülkede göreve devam eden 5 bin ABD askerinin görev süresi ve bunların bazılarının geri çekilmesi konusunda netleştirilmiş bir tarih olmadığına dikkat çekti, ancak bu konunun görüşme gündeminde olacağını belirtti.
Kuzey Irak ve Kuzey Irak’taki Kürt yönetim de (IKBY) iki liderin görüşeceği konular arasında.
Beyaz Saray yetkilisi, IKBY’nin “denklemin parçası” olduğunun altını çizerek, ülkenin zenginliklerinin adil şekilde bölüştürülmesinin önemine dikkat çekti.
Irak Başbakanı Irak-ABD ilişkilerindeki gerginlik sonrasında Mayıs ayında göreve başlamıştı.
Kazımi’nin göreve gelmesinden dört ay önce, Bağdat’ta havaalanı yakınlarına Amerika’nın düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi milis lideri Ebu Mehdi El-Mühendis öldürülmüştü. Bunun ardından Iraklı Şii milletvekilleri Amerikan askerlerinin Irak’tan ayrılmasını talep etti.
Trump ile Kazımi’nin Beyaz Saray’da görüşmesinin bir gün öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’le Washington’da görüştü. İki bakan diplomatik ilişkiler, enerji, eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki ilişkilerini değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Corona virüsü pandemisi sürecinde petrol fiyatlarının düşmesiyle yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek için Irak’a uluslararası finans kurumlarının destek sağlaması konusunda işbirliği yürütüldüğü belirtildi. İki ülke arasında ticaret ve yatırımların genişletilmesi ve Irak’ın yurt içi elektrik ve doğalgaz üretiminin arttırılması da bakanlığı açıklamasında belirtilen hedefler arasında.
Bakanlık ayrıca her iki tarafın da Irak’ta insani yardıma erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiği konusunda görüş birliği içinde olunduğunu açıkladı.
Pompeo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika’nın Irak’a ve mültecilere yardım programlarına 204 milyar ek yardım yapılacağını söyledi.
Iraklılar’ın “istikrarlı, refah içinde ve bağımsız bir Irak” istediklerini söyleyen Pompeo ayrıca Iraklı yetkilileri İran yanlısı milis gruplara karşı mücadeleyi de arttırmaya çağırdı.
Her ne kadar Irak’ta üç yıl önce IŞİD’e karşı zafer ilan edilmiş olsa da örgütün kalan grupları ülkenin kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor.