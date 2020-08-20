Irak Başbakanı Bugün Trump'la Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ın güvenliği ve istikrar konuları üzerinde görüşmek üzere Beyaz Saray’da Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’yle biraraya geliyor. Başbakan Kazımi’nin ziyareti sırasında ele alınacak konular arasında Irak’ın ekonomisinin güçlendirilmesi de var.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, “Irak’ın ekonomik refahı ve ülkenin içişlerine yabancı güçlerin müdahalesinin ortadan kaldırılması konularına odaklanacağımız için, komşu ülkelerle ilişkiler de görüşmenin gündem maddeleri arasında” dedi.

Yetkili, Irak’ta terörle mücadele ve güvenlik güçlerinin eğitimi için halihazırda ülkede göreve devam eden 5 bin ABD askerinin görev süresi ve bunların bazılarının geri çekilmesi konusunda netleştirilmiş bir tarih olmadığına dikkat çekti, ancak bu konunun görüşme gündeminde olacağını belirtti.

Kuzey Irak ve Kuzey Irak’taki Kürt yönetim de (IKBY) iki liderin görüşeceği konular arasında.

Beyaz Saray yetkilisi, IKBY’nin “denklemin parçası” olduğunun altını çizerek, ülkenin zenginliklerinin adil şekilde bölüştürülmesinin önemine dikkat çekti.