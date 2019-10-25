Irak Başbakanı, büyük gösteriye saatler kala halka hitap etti

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi.

Abdulmehdi, konuşmasına "Ülke siyasetinde hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi. Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor." ifadesiyle başladı.

Önümüzdeki hafta içerisinde kabine revizyonuna gidileceğini bildiren Abdulmehdi, "Kabine revizyonunun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak." dedi.

Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek."