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Irak Başbakanı, büyük gösteriye saatler kala halka hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 01:17 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Ülke siyasetinde izlenen hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi" - "Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor" - "Kabine revizyonun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak" - "Hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak" - "Başbakan, cumhurbaşkanı ve meclis başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek" - "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçim çağrıları meşru bir haktır. Ancak bu halka baskı uygulamakla değil, yasalara uygun şekilde olmalı" - "İstifa, ülkeyi kaosa terketmek ve erken seçime zorlamak olur"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala halka hitap ederek, yeni reform paketi açıkladı ve istifa etmeyeceği mesajını verdi.

Abdulmehdi, konuşmasına "Ülke siyasetinde hizipçilik ve mezhepçilik 'rejim sorununu' beraberinde getirdi. Bunu siyasi gruplar ve siyasetçiler değil, halkımız idrak etti ve geniş çaplı gösterileriyle dile getiriyor." ifadesiyle başladı.

Önümüzdeki hafta içerisinde kabine revizyonuna gidileceğini bildiren Abdulmehdi, "Kabine revizyonunun kapsadığı yeni bakanlar siyasi parti mensupları değil, bağımsız kadın ve gençlerden oluşacak." dedi.

Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Irak devlet müessesesinde yapılan yolsuzlukla mücadele edilecek ve hükümetteki görevi ne olursa olsun yolsuzluk yapan tüm yetkililer kamuoyunun önünde yargılanacak. Bunun için merkez mahkemesi kurulacak. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılacak ve Haşdi Şabi'nin daha önce açıkladığımız yeni yapısı uygulamaya konulacak. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanıyla tüm üst düzey yönetici ve parlamenterlerin maaşları düşürülecek. Bu şu anki maaşların yarısına kadar inecek."

Yoksul ailelere aylık maaş verileceğini de duyuran Abdulmehdi, bunun aylık yaklaşık 100 dolar olacağını açıkladı.

Abdulmehdi, genel ve yerel seçim yasasında da değişikliğe gidileceği ve mevcut Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin de değiştirileceğini bildirdi. Başbakan Abdulmehdi, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması için bölge ülkelerinin katılımıyla barış konferansı düzenleyeceklerini de kaydetti.

Gündüz düzenlenmesi beklenen gösterilere de değinen Abdulmehdi, ülkede gösteri yapmak için İçişleri Bakanlığından izin talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Abdulmehdi, "25 Ekim günü birlik ve beraberlik günümüz olsun." dedi.

- İstifa etmeyeceği mesajı verdi

Adil Abdulmehdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümetin düşürülmesi ve erken seçim çağrıları meşru bir haktır ve iyi gelişmedir. Bu çağrılara ben de hükümetim de destek vereceğiz ancak bu halka baskı uygulamakla değil, yasalara uygun şekilde olmalı. Hükümetin istifasını isteyenler bunca yıl işsizlik ve yolsuzluklara sessiz kalanlardır. İstifa ülkeyi kaosa terketmek ve erken seçime zorlamak olur. Bu da reform çağrıları ve kalkınma projelerine aykırıdır."

Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halkın sabah saatlerinden itibaren hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkması bekleniyor.

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