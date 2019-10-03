Irak Başbakanı emniyet yetkilileriyle gösterileri görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde devam eden gösterileri değerlendirmek üzere emniyet yetkilileriyle bir araya geldi.

Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösteriler görüşüldü.

Savunma Bakanı Necah eş-Şemri ve İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri'nin de hazır bulunduğu toplantıda, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler ve yansımaları ele alındı.

Bağdat ile bazı illerde 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'tın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

