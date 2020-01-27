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  4. Irak Başbakanı, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiğini duyurdu

Irak Başbakanı, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:29 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiğini duyurdu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bağdat ırak

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