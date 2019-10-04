Irak’taki hükümet karşıtı gösterilerde en az 25 kişi öldü.Irak'ta Salı günü başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolarda İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 500 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 23'ünün sivil, ikisinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. AP haber ajansı ise çoğunu göstericilerin oluşturduğu en az 33 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Irak'ta eylemciler, yolsuzlukların yaygınlaşması ve bozulan ekonomik duruma çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Irak'ya insanların çoğu işsizliğin yaygın olmasından ve altyapı hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

Başbakan Adil Abdülmehdi televizyonda yaptığı açıklamada göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesini istemekte haklı olduğunu teslim etti ancak hükümetin görevlerini yerine getirebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.