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Irak Başbakanı göstericileri "haklı" buldu

04.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdülmehdi, yolsuzluk ve kötü ekonomik şartlara karşı protestolar düzenleyen göstericileri “haklı” buldu.

Irak Başbakanı göstericileri "haklı" buldu

Irak’taki hükümet karşıtı gösterilerde en az 25 kişi öldü.Irak'ta Salı günü başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolarda İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 500 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 23'ünün sivil, ikisinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. AP haber ajansı ise çoğunu göstericilerin oluşturduğu en az 33 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Irak'ta eylemciler, yolsuzlukların yaygınlaşması ve bozulan ekonomik duruma çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Irak'ya insanların çoğu işsizliğin yaygın olmasından ve altyapı hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

Başbakan Adil Abdülmehdi televizyonda yaptığı açıklamada göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesini istemekte haklı olduğunu teslim etti ancak hükümetin görevlerini yerine getirebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Irak Başbakanı, parlamenterlerden kabine revizyonu için destek isteyerek, dar gelirli Iraklılara bir temel gelir sağlamak için gerekli yasayı geçirme sözü verdi. Hükümetin çözüm için çaba sarf edeceğini kaydeden Abdülmehdi, ancak hükümetin elinde "sihirli bir formül” bulunmadığını söyledi.

Polis müdahale etti

Başkent Bağdat'taki protestolarda, göstericilerin caddelere barikat kurdu ve otomobil lastiklerini yaktı. Diğer kentlerdeki eylemlerde ise göstericilerin binalara girdiği ve bazı binaların ateşe verildiği belirtildi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş ederek müdahele etti. Bazı yerlerde göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Adil Abdülmehdi protestolar nedeniyle Çarşamba akşamı başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Perşembe günü ise başkentte durumun daha sakin olduğu bilgisi verildi. Bağdat ve diğer bölgelerde internet erişiminin kesildiği belirtiliyor.

Protestolar Başbakan Adil Abdülmehdi'nin bir yıllık hükümetinin karşılaştığı en büyük zorluk. Hem ABD hem İran'ın müttefiki olan Irak iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle zor günler geçiriyor.

AP, DHA/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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