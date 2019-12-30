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  4. Irak Başbakanı: "Hizbullah’a saldırının nedeni, İran ve ABD arasındaki gerginlik"

Irak Başbakanı: "Hizbullah’a saldırının nedeni, İran ve ABD arasındaki gerginlik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı: "Hizbullah’a saldırının nedeni, İran ve ABD arasındaki gerginlik"

BAĞDAT (AA) - Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD’nin Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugaylarının mevzilerine yönelik saldırısından önceden haberdar olduklarını söyleyerek, saldırının "Washington ve Tahran arasındaki gerginlik"ten kaynaklandığını açıkladı.

Abdulmehdi, başkent Bağdat’taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Hizbullah Tugayları’na yönelik saldırının herhangi bir gerekçesinin bulunmadığını belirtti. Başbakan Abdulmehdi, "Hizbullah’a saldırının nedeni, Tahran ve ABD arasındaki gerginlik." dedi.

Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılmaya çalışıldığını söyleyen Abdulmehdi, "ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’taki Hizbullah mevzilerine saldırmak istediklerini bize iletti. Ancak bunun tehlikeli bir durum olacağını ve gerginliği tırmandıracağını ifade ettik." dedi.

Abdulmehdi, bilginin milis gücüne aktarılmasına zaman kalmadan saldırının hızlı şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD saldırılarının Meclis'te de görüşüleceğini aktaran Abdulmehdi, Meclis'ten çıkacak karar doğrultusunda adım atacaklarını belirtti.

- Milli Güvenlik Konseyi saldırıyı kınadı

Öte yandan Irak Milli Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamayla, söz konusu saldırıyı kınadı.

Açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırılar "ülkenin egemenliğini ihlal" şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıdan dolayı Irak ve ABD öncülüğünde DEAŞ’a karşı kurulan koalisyonla ilişkilerin gözden geçirileceği kaydedildi.

- ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı dün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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ABD Adil Abdülmehdi Hizbullah Tugayları ırak

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