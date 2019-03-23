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Irak Başbakanı ilk yurtdışı ziyareti için Mısır'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 23:47 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Mısır, Irak ve Ürdün Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gitti

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, aralarında Irak'ın yeniden imarının da olduğu bir dizi ekonomik konunun ele alınacağı Mısır, Irak ve Ürdün Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gitti.

Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, göreve geldiği ekim ayından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Mısır, Irak ve Ürdün Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gerçekleştirdi.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Abdulmehdi, halkına 100 günlük hükümet programını gerçekleştirene kadar yurt dışına çıkmama sözü verdiğini ancak programda yer alan hükümetin ilk aylarında yerine getirmesi gereken görevleri tamamladıklarını aktardı.

Mısır ziyaretini Musul'da 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği feribot faciasından iki gün sonra gerçekleştirmek zorunda kaldığı için halkına karşı mahcubiyet duyduğunu ancak bu ziyaretin ülkesinin çıkarına olacağını belirten Abdulmehdi, "Büyük dost Mısır'ı ziyaret etmemiz için, Cumhurbaşkanı Sisi'nin defalarca yaptığı davetlerini hep erteledik." ifadelerine yer verdi.

- Mısır'da üçlü zirve

Kahire'de Sisi tarafından kabul edilen Irak Başbakanı Abdulmehdi, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için yarın Kahire'de Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla Mısır, Irak ve Ürdün Üçlü Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini söyledi.

Mısır ile iskan ve imar ile kültür, yükseköğretim ve ulaştırma alanlarında ortak projelere imza atmak istediklerini de kaydeden Abdulmehdi, ülkesinin daha önce bölgede yaşanan çatışma ve çekişmelerin tekrarlanmasını istemediğini aktardı.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Irak ile aralarında öncelikli konunun "ekonomik işbirliği" olduğunu bildirerek şirketleri aracılığıyla çeşitli alanlarda Irak'ın yeniden imarında rol almak istediklerini belirtti.

Abdulmehdi, bakan ve iş adamlarından oluşan heyetiyle Kahire'de mevkidaşı Mustafa Medbuli ile de bir araya geldi.

Irak Başbakan Adil Abdulmehdi, Mısır Parlamentosu'nu da ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi ırak mısır

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