Irak Başbakanı İran Dışişleri Bakanıyla görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Abdülmehdi'nin, resmi davet üzerine gelen Zarif ile çalışma ofisinde basına kapalı gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Abdülmehdi, Irak siyasetinin tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma prensibine dayandığını, bu bağlamda İran ile çok iyi ikili ilişkilere sahip olmak istediklerini belirtti.

Abdülmehdi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, 17 Kasım 2018’de Tahran’a gerçekleştirdiği başarılı ziyareti hatırlatarak, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacak karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin selamlarını Abdülmehdi’ye ileten İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ülkesinin, demokratik ve siyasi sisteminin güçlenmesinde Irak hükümetinin yanında yer aldığını ve ikili ilişkilerin her türlü alanda güçlenmesi için çalıştığını vurguladı.

Zarif, bugün geldiği Bağdat’tan sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne geçmesi bekleniyor.

