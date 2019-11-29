HABER

Irak Başbakanı istifa edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 16:08 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını meclise sunacağını açıkladı.Irak’ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’den istifa açıklaması geldi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını meclise sunacağını açıkladı.
Irak’ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’den istifa açıklaması geldi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Abdulmehdi’nin istifasını meclise sunacağını kaydedildi.
Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani, göstericilere yapılan müdahaleyi eleştirirken hükümete verdikleri desteği de gözden geçireceklerini ifade etti. Sistani’nin konuşmasının ardından istifa açıklamasının geldiği öğrenildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisiErdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi
Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorumUğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Son dakika: Bakan Gül'den Alevi ailenin evine işaret konulması olayıyla ilgili açıklama

İzmir'deki skandal olaya ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Devlet Bahçeli’den Bülent Arınç’a sert sözler: Ağzını kapatsa iyi olacak!

Bahçeli’den Arınç’a sert sözler: Ağzını kapatsa iyi olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.