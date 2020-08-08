Irak Başbakanı Kazımi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la Görüşecek

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’da görüşecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada görüşmenin 20 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamaya göre iki lider güvenlik, enerji ve ekonomi konularını görüşecekler.

Mustafa Kazımi, ülkede 10 hafta süren ve hükümetin istifasına neden olan protesto ve eylemlerin ardından Başbakanlık koltuğuna outran isim oldu. Irak’ta halk elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanmaması, işsizlik ve yoksulluk gerekçesiyle ayaklanmıştı. Protestolar, İran’a ve ABD’ye de yönelmiş göstericiler ABD ve İran Büyükelçilik binalarına da saldırmıştı.

