HABER

Irak Başbakanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı yapısını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi, yayınladığı kararname ile Ortak Operasyonlar Komutanı oldu - Abdulmehdi, askeri yapıya Haşdi Şabi ve Peşmerge'yi de kattı - Peşmerge hariç, tüm askeri yapılardaki üst düzey atamalar da Abdulmehdi'nin yetkisi dahilinde olacak

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ortak Operasyonlar Komutanlığının yapısında değişiklikler yaparak, kendisini bu komutanlığın başına getirdi. Abdulmehdi, Haşdi Şabi ve Peşmerge'yi de söz konusu komutanlık yapısına kattı.

Abdulmehdi adına yayınlanan kararnamede, Başbakan, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı oldu.

- Haşdi Şabi ve Peşmerge'yi de kattı

Abdulmehdi'nin kararnamesine göre, söz konusu askeri yapıda, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile İstihbarat Dairesi, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, Hava ve Kara Kuvvetlerinin yanı sıra Haşdi Şabi Kurumu ve Peşmerge Bakanlığından üst düzey askeri temsilciler bulunacak.

Peşmerge hariç bu komutanlıkta yer alan tüm yapılardaki üst düzey askeri atama ve görev yeri değiştirme yetkisi de Başbakan Abdulmehdi'de olacak.

Yapısında değişikliğe gidilen Ortak Operasyonlar Komutanlığının yeni görevi ise çıkan kararnamede şu şekilde tanımlandı:

"Komutanlık, ortak operasyonları stratejik ve operasyonel anlamda, devletin tüm güvenlik imkanlarını kullanarak yönetecek. Yapı, silahlı kuvvetler komutanının (Abdulmehdi) talimatları doğrultusunda ülkenin genelinde istikrarın sağlanması için içeriden ve dışarıdan gelecek tüm tehdit ve risklere karşı koyacak. Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ayrıca askeri ve güvenlik alanında danışmanlık görevi de üstlenecek ve tüm askeri ve güvenlik birimlerini kontrol edebilecek. Komutanlık, Irak güvenlik güçlerine eğitim ve lojistik destek sunan uluslararası taraflarla da koordinasyon sağlayacak."

Kararnameye göre, silahlı kuvvetler komutanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanlığı görevini bazı planlama ve operasyonel durumlara göre yardımcısına vekalet edebilecek.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığını General Abdulemir Yarullah vekaleten yürütüyordu. Yarullah, yeni kararnameye göre komutanlığın Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

PARTNERTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendiTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendi
Bahçelievler'de Tuğçe Kandemir konseriBahçelievler'de Tuğçe Kandemir konseri
Yürek yakan detay ortaya çıktıYürek yakan detay ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Ortak Operasyonlar Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan detay ortaya çıktı

Yürek yakan detay ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.