Gazetecilerin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran Devrim Muhafızlarının Irak'ta ekonomik ilişkileri ve çıkarları bulunduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Abdulmehdi, Devrim Muhafızlarının Irak'taki ekonomik çıkarlarıyla ilgili veriye sahip olmadıklarını savundu.

Yurt dışına yapacağı diğer ziyaretlere de değinen Irak Başbakanı, ramazan ayı öncesi Fransa ve Almanya'ya da gideceğini söyledi.

Abdulmehdi, Riyad'daki temasları sırasında yeni anlaşmalar imzalanacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti.

Irak ve Suudi Arabistan ilişkilerinde olumlu yönde büyük dönüşüm yaşandığını ifade eden Abdulmehdi, yarın bazı bakan ve iş insanlarından oluşan üst düzey heyetle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecekleri bilgisini verdi.

Irak Başbakanı, "ABD büyük ülkedir, belki kendilerinde bu yönde veriler bulunabilir. Ancak Irak hükümeti olarak Devrim Muhafızlarıyla değil, İran hükümetiyle ilişkimiz mevcut." diye konuştu.

- Riyad'a 11 bakanla çıkarma

Öte yandan Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Abdulmehdi'ye 2 gün sürecek Riyad ziyaretinde 11 bakan ve 70 iş insanının eşlik edeceği belirtildi.

Haberde, Irak ve Suudi Arabistanlı yetkililerin, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki tarafın ortak çıkarına ilişkin konuları ele alacakları ifade edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce kısa bir süre içinde Türkiye ve bazı Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini bildirmişti.

Göreve geldiği 26 Ekim 2018'den sonra sonra ilk yurt dışı ziyaretini 23 Mart'ta Mısır'a yapan Abdulmehdi, Kahire'deki temaslarının ardından İran'a geçmişti.

- Riyad ve Bağdat ilişkileri

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

İki ülke yetkilileri 2017'de "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, 2015'te Bağdat'ta 25 yıl aradan sonra yeniden büyükelçiliğini açma kararı almıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.

