‘Suriye’ye asker gönderebiliriz’

Abdülmehdi, Irak’ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD’in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak’a mülteci akınından endişe ettiğini de kaydetti.

Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD’den Suriye’de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti.

Abdülmehdi, ‘‘Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek’’ dedi.

Irak, Fırat Nehri kıyısında hala belli bir alanı kontrol eden IŞİD militanlarının sızmasını önlemek için sınırlarında asker bulunduruyor.

ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle, müttefikleri ve Kürtler liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) IŞİD’le yalnız mücadele edecek. Çekilme ayrıca, Türkiye’nin SDG çatısı altında savaşan YPG’ye operasyon düzenlemesinin de önünü açıyor. Ankara YPG’yi PKK’nın bir uzantısı olarak görüyor.

SDG yetkilileri, Türkiye’nin olası operasyonu karşısında IŞİD’le mücadele için kullandığı kaynakları Türkiye’ye karşı kendisini savunmak için kullanmak zorunda kalacağını söylüyor.

Uzmanlar Suriye ordusunun da SDG kontrolündeki kuzeydoğuyu geri kazanmak için mücadeleye dahil olabileceği uyarısında bulunuyor.

Irak’ın Suriye’de hiç askeri bulunmuyor, ancak Halk Seferberlik Güçleri’ne mensup İran destekli eğitimli milisler burada Irak hükümeti adına çarpışıyor. Halk Seferberlik Güçleri Irak’ın ulusal güvenlik yapılanmasının parçası olmakla birlikte operasyonlarında bazı özerkliklere sahip.

