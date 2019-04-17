Irak Başbakanı Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

İkili, görüşmede Suudi Arabistan ve Irak arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirmenin önemine değinerek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bölge güvenliği ve istikrarına hizmet edeceğini vurguladı.

Kral Abdulaziz, Irak için istikrar, gelişme ve ilerleme temennisinde bulunarak, Irak'ın geçirdiği istikrarlı dönemden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bugün bazı bakan ve iş insanlarından oluşan heyetle Riyad'a gelmişti.

Abdulmehdi, dünkü basın toplantısında, Irak ve Suudi Arabistan ilişkilerinde olumlu yönde büyük dönüşüm yaşandığını ifade ederek, Riyad'daki temasları sırasında yeni anlaşmalar imzalanacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini kaydetmişti.