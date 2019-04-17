HABER

Irak Başbakanı Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

İkili, görüşmede Suudi Arabistan ve Irak arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirmenin önemine değinerek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bölge güvenliği ve istikrarına hizmet edeceğini vurguladı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

İkili, görüşmede Suudi Arabistan ve Irak arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirmenin önemine değinerek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bölge güvenliği ve istikrarına hizmet edeceğini vurguladı.

Kral Abdulaziz, Irak için istikrar, gelişme ve ilerleme temennisinde bulunarak, Irak'ın geçirdiği istikrarlı dönemden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bugün bazı bakan ve iş insanlarından oluşan heyetle Riyad'a gelmişti.

Abdulmehdi, dünkü basın toplantısında, Irak ve Suudi Arabistan ilişkilerinde olumlu yönde büyük dönüşüm yaşandığını ifade ederek, Riyad'daki temasları sırasında yeni anlaşmalar imzalanacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini kaydetmişti.

Göreve geldiği 26 Ekim 2018'den sonra ilk yurt dışı ziyaretini 23 Mart'ta Mısır'a yapan Abdulmehdi, ikinci yurt dışı ziyaretini de İran'a yapmıştı.

- Riyad ve Bağdat ilişkileri

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. İki ülke yetkilileri 2017'de "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, 2015'te Bağdat'ta 25 yıl aradan sonra yeniden büyükelçiliğini açma kararı almıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladıİkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Binali Yıldırım’dan Başkan Turan’a ziyaretBinali Yıldırım’dan Başkan Turan’a ziyaret
Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.