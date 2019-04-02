HABER

Irak Başbakanı, Türkiye ve körfez ülkelerini ziyaret etmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:22 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Irak olarak ortak değerler temelinde tüm ülkelere yönelik açılım politikası izliyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, kısa zaman içerisinde Türkiye ve bazı körfez ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Bağdat'taki haftalık basın toplantısında konuşan Abdulmehdi, “Komşu ülkelerle ilişkilerimizi ihtilaflar üzerine kurmak istemiyoruz. İhtilaflar uzun süreden beri var.
Irak olarak ortak değerler temelinde tüm ülkelere yönelik açılım politikası izliyoruz." dedi.

Abdulmehdi, "Bu kapsamda Türkiye ve bazı körfez ülkelerini önümüzdeki dönemde ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'dan 90 kişiden oluşan üst düzey bir heyetin yarın Bağdat'ı edeceğini belirterek, önümüzdeki iki hafta içerisinde söz konusu ülkeye gideceğini aktardı.

Riyad'da gerçekleştireceği ziyaretin detayına da değinen Abdulmehdi, Suudi Arabistan'da ikili ticari ilişkiler, gümrük meselesi ve Iraklıların hac ziyareti gibi konuların görüşüleceğini ifade etti.

Irak Başbakanı, göreve geldiği 26 Ekim 2018 tarihinden bu yana sadece bir defaya mahsus olmak üzere Mısır'a giderek yurt dışına ziyaret gerçekleştirdi. Bağdat'a başta İran olmak üzere Suudi Arabistan, Katar ve Amman gibi komşu ülkelerden birçok üst düzey yetkili ve ticari heyetler geldi.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler dolduElazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu
Selimiye Camii’nde Miraç Kandili coşkusuSelimiye Camii’nde Miraç Kandili coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.