Irak Başbakanı’na Suikast Girişimi

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Bağdat’ta silahlı bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.

Kazımi başbakanlık ofisi tarafından yayınlanan bir videosunda üst düzey güvenlik yetkilileriyle saldırıyı görüşürken görüntülendi.

Başbakanlık ofisinden Kazımi’nin toplantısının ardından yapılan açıklamada ‘‘Geçtiğimiz gece Başbakan’ın evine suikast amacıyla düzenlenen korkak saldırı Irak devletinin silahlı gruplar tarafından hedef alınmasıdır’’ denildi.

Güvenlik birimleri Reuters haber ajansına Kazımi’nin sıkı şekilde korunan Yeşil Bölge’deki evinin önünde bulunan koruma ekibinden altı kişinin yaralandığını bildirdi. Devlet haber ajansı INA’ya göre İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada saldırıda üç insansız hava aracının kullanıldığı, bunların ikisinin Irak güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü, üçüncüsünün ise Başbakan’ın evine çarptığı belirtildi.

Bir güvenlik yetkilisi yabancı diplomatlıkların ve hükümet binaları ile hükümet yetkililerinin evlerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güvenlik durumunun sabit olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Genel seçimin ardından protestolar

Saldırı Bağdat’ta hükümet güçleri ve çoğunun silahlı kanadı da olan İran destekli siyasi partilerin destekçileri arasındaki şiddetli çatışmalardan iki gün sonra yaşandı. 10 Ekim’de yapılan genel seçimde bu gruplar parlamentoda onlarca koltuk kaybetmişti.

Kazımi göstericilerin ve güvenlik güçlerinin öldüğü ve yaralandığı çatışmalar için soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, saldırıyı ‘‘kin dolu bir eylem’’ olarak değerlendirdi. Salih, ‘‘Irak’ın kaosa sürüklenmesini ve anayasal sistemine darbe yapılmasını kabul edemeyiz’’ dedi.

Geçen ayki seçimlerde partisi parlamentoda en fazla koltuk kazanan Şii Müslüman din adamı Mukteda el Sadr, saldırıyı Irak’ın istikrarına yönelik bir terör eylemi olarak değerlendirdi ve amacın Irak’ı devlet dışı aktörler tarafından kontrol edilen bir kaosa sürüklemek olduğunu kaydetti.

ABD de kınadı

Saldırı ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından da kınandı.

ABD soruşturmaya destek vermeyi teklif etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ‘‘Şiddetle kınadığımız bu açık terör eylemi Irak devletinin kalbini hedef aldı’’ diye konuştu.

İran tarafından desteklenen ağır silahlı milislerin destekçilerinin 10 Ekim seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek için düzenledikleri gösteriler Cuma günü şiddet olaylarına dönüşmüş, göstericiler Yeşil Bölge yakınında polise taşlarla saldırmış, çok sayıda polis yaralanmıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle kalabalığa yanıt vermesinin ardından Reuters haber ajansına konuşan güvenlik ve hastane kaynaklarına göre en az bir gösterici hayatını kaybetmişti.

Bağımsız uzmanlar seçim sonuçlarının İran tarafından desteklenen milis gruplara öfkeyi yansıttığı görüşünde. Bu gruplar 2019 yılında yapılan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde yaklaşık 600 kişinin öldürülmesiyle bağlantılı olmakla suçlanıyor.

