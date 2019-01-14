BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a Bağdat ve Paris'in kardeş kent olmasını teklif etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen Le Drian ve beraberindeki heyeti çalışma ofisinde kabul etti.

Açıklamada basına kapalı gerçekleşen görüşmede tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Fransa'yı bir "dost ülke" kabul edip, ortaya koyduğu rol vesilesiyle ikili ilişkilere önem verdiklerini belirten Abdulmehdi, iki ülke arasındaki ekonomi, kültür ve eğitim alanındaki ilişkilerin daha da genişletileceğine inandıklarını aktardı.

Terörle mücadele ve bölgenin istikrarı için Irak ve Fransa arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini söyleyen Abdulmehdi, Fransa ile özellikle terörle mücadele alanında ortaklığın geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak yapımı bir örgüt olmadığını belirten Abdulmehdi, "DEAŞ radikal fikirlerin ürünüdür." dedi.