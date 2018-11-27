Irak Başbakanı'ndan DEAŞ eylemlerinin arttığı iddialarına yanıt

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'ın özellikle Musul üzerinde yeniden tehdit oluşturduğuna dair iddiaların abartılı olduğunu belirterek, "Askeri liderler, güvenlik durumunun iyi olduğunu teyit ediyor." dedi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge dışında bulunan Başbakanlık ofisinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

Ülkede DEAŞ eylemlerinin son günlerde arttığı yönündeki tartışmalarla ilgili Abdulmehdi, "DEAŞ'ın Musul ve diğer bazı bölgelerde etkinliğinin arttığı yönünde medyada abartılı haberler var. Bu bölgelerdeki askeri liderler, güvenlik durumunun iyi olduğunu teyit ediyor." dedi.

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr ve Sünni lider Usame en-Nuceyfi, Musul'da DEAŞ'ın eylemlerinin arttığı ve kentteki güvenlik durumunun gözden geçirilmesi uyarısı yapmıştı. Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi ise söz konusu iddialara karşılık dün yaptığı açıklamada kent güvenliğinin kontrol altında olduğunu bildirmişti.

- Yeşil Bölge'nin trafiğe açılması

Irak Başbakanı, Bağdat'ta hükümet ve birçok yabancı temsilcilik binasının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'nin halka ve trafiğe açılması konusuna da değindi. Abdulmehdi, 2003'ten bu yana trafiğe kapalı olan bölgenin açılacağını ancak bunun için henüz resmi olarak bir tarih belirlenmediğini söyledi.