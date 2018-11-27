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Irak Başbakanı'ndan DEAŞ eylemlerinin arttığı iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "DEAŞ'ın Musul ve diğer bazı bölgelerde etkinliğinin arttığı yönünde medyada abartılı haberler var. Bu bölgelerdeki askeri liderler, güvenlik durumunun iyi olduğunu teyit ediyor" - "Yeşil Bölge'nin halka ve trafiğe açılması yabancı temsilciliklerin güvenliğini açığa çıkarma olayı değildir" - "Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve diğer bazı ülkelerin diplomatik misyonları Yeşil Bölge'nin dışında bulunuyor"

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, terör örgütü DEAŞ'ın özellikle Musul üzerinde yeniden tehdit oluşturduğuna dair iddiaların abartılı olduğunu belirterek, "Askeri liderler, güvenlik durumunun iyi olduğunu teyit ediyor." dedi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge dışında bulunan Başbakanlık ofisinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

Ülkede DEAŞ eylemlerinin son günlerde arttığı yönündeki tartışmalarla ilgili Abdulmehdi, "DEAŞ'ın Musul ve diğer bazı bölgelerde etkinliğinin arttığı yönünde medyada abartılı haberler var. Bu bölgelerdeki askeri liderler, güvenlik durumunun iyi olduğunu teyit ediyor." dedi.

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr ve Sünni lider Usame en-Nuceyfi, Musul'da DEAŞ'ın eylemlerinin arttığı ve kentteki güvenlik durumunun gözden geçirilmesi uyarısı yapmıştı. Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi ise söz konusu iddialara karşılık dün yaptığı açıklamada kent güvenliğinin kontrol altında olduğunu bildirmişti.

- Yeşil Bölge'nin trafiğe açılması

Irak Başbakanı, Bağdat'ta hükümet ve birçok yabancı temsilcilik binasının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'nin halka ve trafiğe açılması konusuna da değindi. Abdulmehdi, 2003'ten bu yana trafiğe kapalı olan bölgenin açılacağını ancak bunun için henüz resmi olarak bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Bölgenin açılmasının güvenlik sorunu doğurmayacağını dile getiren Abdulmehdi, "Yeşil Bölge'nin halka ve trafiğe açılması yabancı temsilciliklerin güvenliğini açığa çıkarma olayı değildir. Onların güvenliği ve korunması bizim için önemlidir. Örneğin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve diğer bazı ülkelerin diplomatik misyonları Yeşil Bölge'nin dışında bulunuyor." dedi.

- Bakan adayları için güvenlik raporları bekleniyor

Abdulmehdi, gazetecilerin sorusu üzerine, kabinede eksik kalan bakanlıklarla ilgili güvenlik raporlarının beklendiğini belirterek, "Bu raporlar tamamlanınca parlamento ne zaman hazır hâle gelir oturum düzenlerse o zaman kabinenin geri kalanını oylamaya sunarız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulmehdi, meclisten güvenoyu alan 14 bakan arasında yer alan Spor ve Gençlik ile İletişim Bakanları hakkında da Baas Partisi ve terör örgütüyle bağlantılı olduklarına dair iddialar konusunda inceleme raporlarının sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Irak'ta bağımsız siyasetçi Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Geri kalan 8 bakanlık ise hâlen vekâleten yürütülüyor.

Sahibini bekleyen koltuklardan İçişleri Bakanlığı için Şii siyasi gruplar, Savunma Bakanlığı için ise Sünni gruplar tek aday üzerinde uzlaşamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi DEAŞ ırak Yeşil Bölge

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